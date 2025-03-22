Александр Корсунов, возглавляющий межрегиональное общественное движение «Здоровый выбор», выступил с инициативой о переименовании нескольких улиц в Москве в честь участников специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на обращение, направленное мэру Москвы Сергею Собянину.

В частности, предлагается дать новое название Вильнюсской улице в Ясенево — улица Героя Валентина Гейко. А Житомирскую улицу в Фили-Давыдково назвать в честь Героя Бориса Журавлева. Улице Винницкой в Раменках присвоить имя генерала Кириллова, который был убит по приказу СБУ.

В сообщении говорится о том, что «имена улиц, которые связаны с украинскими географическими названиями, в восприятии людей уже неразрывно ассоциируются с русофобской политикой, проводимой киевским правительством».

«Предлагаемые меры по переименованию улиц с названиями из недружественных стран в честь Героев СВО — это не просто символический жест. Это стратегически важный шаг по укреплению национальной идентичности, воспитанию патриотизма и сохранению исторической памяти», — следует из обращения.

Как сообщил Корсунов, на данный момент он не получил ответа на свое обращение в городскую администрацию.

«Надеемся на ускоренный (ответ — прим. ред.) в силу того, что тема такая, как нам кажется, важная», — подытожил собеседник.

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