Наехал на люк – обращайся в суд: Житель Оренбурга взыскал 421 тысячу рублей

Житель Оренбурга наехал колесом на открытый люк. Он обратился к автомеханикам, где сообщили стоимость ремонта авто. Мужчина выяснил, кто несет ответственность за участок дороги с открытым люком, и подал иск в суд, сообщает 56orb.ru .

Открытый смотровой колодец находился посредине проезжей части и не был ничем огражден, что нарушает правила дорожного движения. В причине ДТП указали следующее – несоответствие дорожного покрытия стандартам ГОСТ. Выяснили, что за состоянием участка с нарушениями следит Департамент градостроительства мэрии. Мужчина подал иск в суд на это ведомство.

В Департаменте градостроительства и земельных отношений Оренбурга не отрицали своей вины. Суд стал на сторону истца. Владелец автомобиля оценил моральный ущерб в размере 421 653 рублей. Судебные расходы также должны оплатить в департаменте.

Ранее издание не раз отмечало, что в городе есть открытые колодцы, которые расположены на проезжей части и тротуарных зонах. Ни в одном из случаев не установлены предупреждающие знаки об опасности.