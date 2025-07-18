Губерниев двумя словами высказался о запрете георгиевской ленты для российских гимнастов

Дмитрий Губерниев, известный спортивный комментатор, поделился своим мнением о том, как российские гимнасты могут реагировать на запрет использования георгиевской ленты. Его точку зрения можно узнать из материала, опубликованного на портале «Все Про Спорт».

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) ввела новые ограничения для спортсменов из России. С 9 июля спортсменам, выступающим в нейтральном статусе, запрещено использовать георгиевскую ленту, а также литеры Z и V.

Как заявил Губерниев, можно громко возмущаться произошедшим, а можно «поехать победить» на соревнованиях.

Он предупредил, что для российских атлетов будут установлены определенные ограничения, но они все равно смогут участвовать в международных соревнованиях.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, почему сборная России отказалась от участия в первенстве мира по академической гребле.