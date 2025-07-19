Еще четыре летевших к Москве БПЛА сбиты, Шереметьево перестал выпускать самолеты

Очередные два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты системами противовоздушной обороны. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, сообщил Сергей Собянин, мэр столицы.

«ПВО Минобороны уничтожено четыре вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Телеграм-канале.

В связи с происходящим, в столичном аэропорту «Шереметьево» временно запретили выпускать воздушные суда. Теперь воздушная гавань принимает только прибывающие рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Телеграм-канале.

Он подчеркнул, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности воздушных перевозок в столичном авиаузле.

Ранее сообщалось, что ПВО ликвидировала десятый беспилотник, пытавшийся атаковать Москву.