Ту-95МС, 80 БПЛА в воздухе: ВС России начали массированную атаку на Украину

Украина в ночь на субботу, 19 июля, столкнулась с масштабной атакой со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. В воздушном пространстве страны зафиксировано присутствие около сотни российских беспилотных летательных аппаратов, о чем информирует Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Также известно, что, по предварительной информации, Военно-воздушные силы Российской Федерации привели в боевую готовность ракетоносцы Ту-95МС.

«Уже около 80 ударных БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] в воздушном пространстве Украины. Еще больше дронов ожидается ночью», — сказано в сообщении.

Отмечается, что беспилотные летательные аппараты запускались по территории Украины с восьми разных точек.

Минобороны России к настоящему времени данную информацию пока никак не подтверждало.

Ранее сообщалось, что ПВО ликвидировала десятый беспилотник, пытавшийся атаковать Москву.