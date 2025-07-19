Собянин: ПВО Минобороны уничтожено еще четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву

Вооруженные силы Украины продолжают свои попытки атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил Сергей Собянин, мэр Москвы, в своем аккаунте в социальных сетях.

Сначала после полуночи градоначальник опубликовал сообщение о ликвидации трех вражеских дронов. Спустя несколько минут уточнил об еще одном сбитом ПВО дроне в Подмосковье.

"ПВО Минобороны уничтожено три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в телеграм-канале.

Таким образом, общее число сбитых на подступах к Москве дронов ВСУ за сутки составило 14 штук.

Ранее сообщалось, что ПВО ликвидировала десятый беспилотник, пытавшийся атаковать Москву.