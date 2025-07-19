Прилетевшую в Шереметьево Собчак затолкали во время массовой атаки дронов на Москву

Ксения Собчак, телеведущая и журналист, рассказала о ситуации в московском аэропорту Шереметьево после введения ограничений из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом она пожаловалась в своем Телеграм-канале.

Ксения Собчак обратила внимание на то, что подобные случаи становятся неотъемлемой частью «новой действительности» для воздушных гаваней столицы.

"Прилетаю в Москву поработать, а тут в Шарике [аэропорт Шереметьево] последствия вчерашнего плана «ковер». Опять весь аэропорт забит людьми", — поделилась с подписчиками Собчак.

Она также сопоставила нынешние трудности с путешествиями за рубеж, отметив, что прямые рейсы в европейские столицы теперь не осуществляются.

В аэропорту Шереметьево в Москве ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко. Эти меры были приняты в рамках мер безопасности из-за атак вражеских беспилотников на Москву и Московскую область.

Ранее сообщалось, что ПВО ликвидировала десятый беспилотник, пытавшийся атаковать Москву.