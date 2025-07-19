Инициатива мэра Львова Андрея Садового обменять тела советских солдат, которые были эксгумированы, на украинских военнопленных — это попытка использовать останки в качестве разменной монеты, сказал в интервью РИА Новости Кирилл Макаров, занимающий пост министра молодежной политики Донецкой Народной Республики.

16 июля глава города Львова выступил с инициативой провести обмен останками советских солдат, которые были эксгумированы, на пленных бойцов Вооружённых сил Украины. Речь идёт о 355 останках, обнаруженных на «Холме Славы». Планируется их перезахоронение на Голосковском кладбище, но мэр Львова выразил готовность обменять их на украинских военных.

В своем выступлении Макаров обратил внимание на то, что на «Холме Славы» во Львове нашли свой последний покой не только русские, но и представители других национальностей — украинцы, белорусы и поляки. Все они были «солдатами Победы», подчеркнул он.

"Это были солдаты Победы — и русские, и украинцы, и белорусы, и поляки. <…> Останки тех, кто вместе шел на Берлин, освобождали Львов, отдавали жизни за города, которые сейчас так легко предают… А теперь — эксгумация. Обмен. Торг костями", — заявил Макаров.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина могут организовать обмен посылками для пленных военнослужащих.