Минобороны: силы ПВО ликвидировали за пять часов 87 дронов над регионами РФ

В течение пяти часов вечером 18 июля российская система противовоздушной обороны успешно ликвидировала 87 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооружённым силам Украины, в воздушном пространстве над различными регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что все беспилотные летательные аппараты, принадлежавшие украинским военным, были ликвидированы в период с 18:15 до 23:05 по московскому времени.

В частности, в Брянской области были ликвидированы 48 беспилотников, принадлежащих украинским войскам. В Орловской области были сбиты 12 БПЛА, в Калужской области — 10, а в Ростовской области — восемь.

Помимо этого, в московском регионе были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов, включая два, которые направлялись в сторону Москвы. Ещё по одному дрону было уничтожено в Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областях.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – отмечается в заявлении Минобороны России.

Ранее сообщалось, что российская ПВО ликвидировала десятый беспилотник, пытавшийся атаковать Москву.