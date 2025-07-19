Симоньян заявила, что не боится сглаза, комментируя состояния Кеосаяна

Состояние прославленного российского режиссера Тиграна Кеосаяна, который все еще находится в коме, не улучшается. Об этом проинформировала его супруга, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, в своем Телеграм-канале.

«Появились ли улучшения, Маргарита? Если вы суеверны, то, конечно, не отвечайте», — спросила одна из читательниц Симоньян. В ответ журналистка отметила, что не верит в сглаз, но ей «нечего добавить к сказанному».

Напомним, что 8 января Кеосаян впал в кому после пережитой клинической смерти. По словам Симоньян, у мужа были проблемы с сердцем, также он перенес два инфаркта.

Ранее главред RT Симоньян рассказала о тяжелом состоянии своего мужа.