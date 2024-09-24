На два месяца арестовали мужчину, пытавшегося растворить труп подруги в кислоте

По решению суда на два месяца был заключен житель Петербурга, который расчленил подругу и попытался растворить ее останки в бочке с кислотой. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Следствие считает, что преступление было совершено ночью 17 сентября на улице Балтийской. Пьяный фигурант ударом ножа убил 21-летнюю сожительницу, а затем решил избавиться от тела. Мужчина разделал тело убитой на части и заснул в бочку, куда затем налил кислоту. Емкость он спрятал в свой автомобиль и покинул пределы города. Злодей был пойман в Калининграде через несколько дней. О совершенном преступлении он рассказал бывшей жене, которая связалась с полицейскими.

Ранее сообщалось о том, что в одном из лесных массивов Новой Москвы обнаружили труп мужчины с множественными ножевыми ранениями.