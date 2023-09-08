Находка, которая приведет к сроку: В Омске жительница потеряла 7 тысяч рублей

В Омске женщина потеряла банковскую карту, после чего с нее начали списывать деньги. Правоохранительные органы разыскивают нарушителя, который тратит деньги с найденной карты, сообщает gorod55.ru .

Женщина потеряла банковскую карту, но стала замечать, что деньги с нее продолжали списывать. Так, жительница Омска лишилась семи тысяч рублей. Она обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники проверили, в каких местах использовали карту. Это оказались кафе и магазины. Затем съездили в эти места и проверили камеры видеонаблюдения. Так удалось установить личность человека, который распоряжается чужими деньгами. Им оказался мужчина. Правоохранители разрабатывают план, как задержать нарушителя.

Мошенники постоянно придумывают новые способы хищения денег. Стоит помнить определенные правила, чтобы не стать жертвой аферистов. Например, если вам позвонили сотрудники банка и просят уточнения персональных данных, то лучше прервать звонок и самостоятельно набрать сотрудника банка.

Правоохранительные органы или представители банка не могут просить прислать код, который приходит на номер телефона, или три цифры с обратной стороны карты.

Не стоит забывать, что найденная карта на улице не может стать собственностью того, кто ее обнаружил. Можно получить срок за пользование чужой вещью. Необходимо обратиться в полицию.