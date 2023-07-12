Находки археологов шокируют: в Нижегородской области артефакты передадут в музей

В Вачском округе Нижегородской области нашли предметы, которыми пользовались наши предки в 10 веке, сообщает newsnn.ru . Старинные артефакты передадут в региональный музей-заповедник.

С 2022 года археологи работают на территории могильника финно-угорского племени мурома. Площадь исследования - 100 квадратных метров. На данный момент уже найдено много предметов, которые позволяют понять, как жили предки в те далекие времена: погребальный инвентарь, металлические украшения и керамические сосуды. О найденных вещах рассказали в местном правительстве.

В этом году ученые обнаружили старинную арабскую монету и бусинку зеленого цвета с красными кружочками, сделанную из стекла. Археологи называют эти артефакты уникальными. Поиски продолжаются.