«Найдена, жива»: Пропавшая девушка из Краснодара оказалась в Воронеже

Семнадцатилетняя жительница Краснодара, которую на протяжении 19 дней искали родители, волонтеры и правоохранительные органы, все время добровольно находилась в Воронеже у своего приятеля, сообщает агентство « РИА Новости ».

«Найдена, жива!» - сообщили в поисково-спасательном отряде LizaAlert

О пропаже девушки стало известно 7 июля. Она ушла из дома и больше не выходила на связь. Волонтеры LizaAlert организовали поисковые работы. Были направлены ориентировки с подробным описанием внешности. Правоохранительные органы также изучали все нюансы дела. В итоге девушку нашли в Воронеже, куда она приехала добровольно к своему знакомому в гости. Известно, что уйти из дома ее никто не принуждал.

В настоящий момент родители подростка проинформированы о ее местонахождении. Они уже выехали в Воронеж, который находит от Краснодара на расстоянии 700 километров. Девушку направили в центр временного содержания несовершеннолетних, информирует пресс-служба краснодарского УМВД. Правоохранительные органы будут разбираться, что стало поводом для девушки решиться сбежать из дома. Состояние здоровья подростка удовлетворительное.