Горький праздник сладкоежек: почему шоколад может стать роскошью

Какао-бобы и производство дорожают, а привычная плитка шоколада постепенно превращается в менее доступное удовольствие. Экономист, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, почему цены на сладость продолжают расти и может ли шоколад перейти в категорию почти премиальных продуктов.

7 июля отмечают Всемирный день шоколада. Однако для сладкоежек этот год проходит с горьким привкусом: стоимость шоколада растет, а производители все чаще ищут способы удержать цены за счет изменения состава и размера упаковки.

По словам Леонида Холода, одна из главных причин подорожания — рост стоимости какао-бобов. Россия полностью зависит от зарубежных поставок этого сырья, поскольку выращивать какао внутри страны невозможно.

«Если дорожает сырье, естественно, дорожает и продукт, который из этого сырья производится. Стоимость какао-бобов — прямой ценообразующий фактор, который влияет и на цену шоколада, и на рыночную ситуацию», — объяснил эксперт.

При этом, отметил специалист, на конечную стоимость плитки влияет не только какао. Производителям приходится учитывать рост расходов на энергию, логистику, налоги и зарплаты сотрудников. Все это формирует дополнительное давление на себестоимость продукции.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елена Болотова ]

Эксперт считает, что шоколад вряд ли полностью превратится в недоступную роскошь, однако покупательские привычки могут измениться. Дорогие сорта с высоким содержанием какао уже сегодня постепенно переходят в категорию подарочных товаров — их покупают не каждый день, а по особым случаям.

«Шоколад сам по себе не является продуктом первой необходимости. Это одна из сладостей, причем достаточно своеобразная: ее не покупают в таких объемах, как хлеб или другие базовые продукты», — отметил специалист.

По его словам, в ближайшие годы рынок может продолжить адаптироваться к новым условиям: покупателям стоит ждать роста цен, уменьшения веса упаковок и появления еще большего количества доступных вариантов с меньшим содержанием какао.

При этом полностью отказываться от шоколада россиянам, скорее всего, не придется. Рынок остается стабильным, а производители уже подготовили разные ценовые категории — от дорогих плиток с высоким содержанием какао до более бюджетных сладостей, заключил эксперт.

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