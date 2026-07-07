Губернатор Воробьев рассказал о модернизации теплоснабжения в Истре

В Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации теплоснабжения, которая затрагивает все городские и муниципальные округа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход проведения работ в Истре и посетил котельную № 2 в Дедовск, которая была построена в 1965 году. Она обеспечивает теплом и горячей водой 49 многоквартирных домов (более 10 тысяч жителей), а также семь социальных объектов — детские сады, школу и больницу.

«В Подмосковье идет масштабная программа модернизации тепло-, водо- и энергоснабжения. И все, что касается датчиков, частотных преобразователей, новых систем управления с передачей данных — все это сегодня веление времени. Наша задача — сделать так, чтобы котельные работали надежно и автономно. Наши отечественные производители сегодня достойно делают котлы, горелки и другое оборудование. Раньше мы очень часто зависели от зарубежных аналогов. Сегодня этой темы больше нет. Разные города России поставляют нам надежное оборудование — и в Дедовск, и в муниципальный округ Истра, и в другие территории», — сказал Воробьев.

Капремонт котельной планируют завершить к началу нового отопительного сезона, там заменят основное и вспомогательное оборудование. Готовность объекта достигла 65%. Технический директор АО «Истринская теплосеть» Олег Вараксин уточнил, что старые паровые котлы ДКР-10 были заменены на современные ДКР-13, суммарная мощность котельной составит 25 мегаватт.

В Истре в автоматическом режиме управляются 71 котельная из 78, а также 15 ЦТП из 17. Диспетчеризация и установка теплосчетчиков помогает вести удаленный контроль за их работой и оперативно устранять аварии или неполадки.

В общей сложности в округе обновят семь объектов теплоснабжения, включая две котельные и одну БМК в Истре, две котельные и один участок теплосети в Дедовске, одну котельную в Новопетровском. Модернизация котельных в Дедовске (№ 8) и Новопетровском (№ 3) будет проведена досрочно. Основной объем всех запланированных работ будет выполнен летом, когда нагрузка на системы минимальна. Завершить полностью ремонт планируют осенью. Надежность теплоснабжения улучшится для 26 тыс. жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.