Найденного в Кировской области лосенка назвали Казаком

В правительстве Кировской области рассказали, что произошло с найденным в начале лета лосенком, сообщил newsler.ru.

Одинокого лосенка заметила местная жительница Фаленского района. Животное близко подошло к ее двору. Мамы лосенка рядом не было. Женщина сообщила о появлении маленького зверя районному инспектору центра охраны диких животных. Охотники отыскали малыша. Он был очень напуган. Установить причину отсутствия матери не удалось.

Лосенка привезли на Сумароковскую лесоферму, обитатели которой — найденные животные. В юном возрасте по разным причинам они оказались брошенными своими родителями. Новому гостю дали имя Казак. Он быстро адаптировался. В министерстве охраны окружающей среды региона рассказали о хорошем аппетите Казака.

«Министерство благодарит Сумароковскую лесоферму за помощь животным, оказавшимся в бедственном положении, и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — сообщили в региональном минприроды.

На Сумароковской лесоферме созданы комфортные условия для животных: качественное питание, оказание в случае необходимости медицинской помощи и коллективные прогулки на полянках.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья предупредили о диких животных вблизи водоемов, которые могут увидеть в человеке угрозу и проявить агрессию.