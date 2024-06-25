Жителей Подмосковья предупредили о диких животных вблизи водоемов

В Министерстве экологии и природопользования Московской области предупредили, что в связи с жаркой погодой вблизи городских водоемов можно встретить диких животных.

Как отметили в ведомстве, обычно дикие животные охлаждаются в водоемах или на болотах в лесах, но могут забрести и в населенные пункты.

Некоторые животные, как лоси, не особо боятся людей и иногда заходят в города и деревни. С начала июня их не раз замечали за плавательными процедурами в городах Подмосковья и в столице.

При встрече с дикими животными нужно постараться не паниковать и отойти на безопасное расстояние. Двигаться нужно медленно и тихо, пятясь назад. Животные проявляют агрессию, только если напуганы. Поэтому важно не провоцировать их.