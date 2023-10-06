«Найти и наказать»: Мать самоубийцы верит в криминальный характер смерти ее дочери

Мать женщины, которая выпала из окна, уверена, что ее дочь не могла сама спрыгнуть. У женщины есть аргументы своей правоты, сообщает properm.ru .

Женщина рассказала, что ее дочь приехала из Киргизии в Пермь с целью заработать деньги. Дома у нее остались дети, поэтому она регулярно отправляла деньги. Каждый день она созванивалась с матерью, была в бодром настроении. Зарабатывала достаточно (только семье пересылал 100 тысяч), но никогда не рассказывала, где именно работает.

За день до происшествия камеры видеонаблюдения зафиксировали факт избиения женщины в машине. В этот же день ей выписали административный штраф в размере 50 тысяч рублей. В полиции таких данных нет. Мать погибшей уверена, что именно эти люди, которые наносили удары, виноваты в гибели дочери.

СМИ сообщали, что после того, как женщина выпала и окна, к телу выбежал мужчина, который кричал, что это он виноват в трагедии. С этим же мужчиной женщину не раз видели ранее в магазине, иногда в нетрезвом виде.

Матери погибшей отдали телефон дочери. Женщина ознакомилась с информацией из гаджета и поняла, что каким-то образом ее дочь имела отношение к наркотикам. Женщина связалась с человеком, чей номер был последним в списке недавних контактов. Мужчина может подтвердить, что женщину действительно избили накануне гибели.

Мать погибшей уверена, что ее дочь не смогла бы прыгнуть добровольно. Она просит о пересмотре дела и новом расследовании.

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