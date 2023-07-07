Наказал за отсутствие денег: подробности убийства 88-летней пенсионерки из Омска
Фото: [©Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости]
6 июля в селе Евгащино обнаружили тело 88-летней пенсионерки, которая имела звание почетной жительницы Большереченского района и заслуженного учителя РСФСР, сообщает gorod55.ru.
Следствие предполагает, что 3 июля в дом пенсионерки прокрался гражданин Юрий Гагарин, который сначала нанес женщине удар металлическим колом, а затем удушил ее. Цель вторжения на чужую частную собственность – хищение денег, которых у женщины в доме не оказалось.
Соседи рассказывают, что убитая пенсионерка оказывала материальную помощь жителям села. В настоящее время проводится следствие, на время которого мужчину заключили под стражу сроком на два месяца. В дальнейшем меру пресечения могут продлить. Ранее Юрий Гагарин был неоднократно осужден.