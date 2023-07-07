Наказал за отсутствие денег: подробности убийства 88-летней пенсионерки из Омска

Следствие предполагает, что 3 июля в дом пенсионерки прокрался гражданин Юрий Гагарин, который сначала нанес женщине удар металлическим колом, а затем удушил ее. Цель вторжения на чужую частную собственность – хищение денег, которых у женщины в доме не оказалось.

Соседи рассказывают, что убитая пенсионерка оказывала материальную помощь жителям села. В настоящее время проводится следствие, на время которого мужчину заключили под стражу сроком на два месяца. В дальнейшем меру пресечения могут продлить. Ранее Юрий Гагарин был неоднократно осужден.