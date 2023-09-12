Наказал за парковку: Жителя Белгорода обвиняют в умышленном повреждении имущества

34-летняя жительница Белгорода обратилась в полицию в связи с тем, что проходящий мимо ее автомобиля молодой человек разбил ей лобовое окно, а потом бросал камни в машину, пишет интернет-издание « Бел.Ру ».

Жительница рассказала, что молодому человеку не понравилось, как был припаркован ее автомобиль. Он попросил ее поменять место дислокации. Водитель отказалась. Такой ответ не понравился прохожему, который, по мнению заявителя, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Молодой человек сначала разбил лобовое стекло стеклянной бутылкой. Затем 24-летний парень начал бросать камни в дверь автомобиля. Этими действиями он нанес ущерб на сумму в размере 100 тысяч рублей.

Участковый задержал подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по факту порчи чужого имущества и хулиганства. Максимальный срок наказания за подобные правомерные действия – пять лет.