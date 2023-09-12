Наказал за парковку: Жителя Белгорода обвиняют в умышленном повреждении имущества
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34-летняя жительница Белгорода обратилась в полицию в связи с тем, что проходящий мимо ее автомобиля молодой человек разбил ей лобовое окно, а потом бросал камни в машину, пишет интернет-издание «Бел.Ру».
Жительница рассказала, что молодому человеку не понравилось, как был припаркован ее автомобиль. Он попросил ее поменять место дислокации. Водитель отказалась. Такой ответ не понравился прохожему, который, по мнению заявителя, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Молодой человек сначала разбил лобовое стекло стеклянной бутылкой. Затем 24-летний парень начал бросать камни в дверь автомобиля. Этими действиями он нанес ущерб на сумму в размере 100 тысяч рублей.
Участковый задержал подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по факту порчи чужого имущества и хулиганства. Максимальный срок наказания за подобные правомерные действия – пять лет.