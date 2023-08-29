Налаженная схема: Жительница Омска воровала обручальные кольца у мужчин

Мужчина познакомился с девушкой на улице. Они решили совместно распивать спиртные напитки. Девушка в какой-то момент прекратила диалог, сказав, что ее смущает обручальное кольцо на руке нового знакомого. Мужчина снял кольцо и положил его в карман своего рюкзака. Портфель же все время находился в руках у девушки. В какой-то момент мужчину отвлекли компания незнакомцев.

По возвращению домой мужчина обнаружил, что кольцо пропала. Он обратился в полицию. Сотрудники сразу поняли, кто мог быть замешанным в этом деле и показали фото ранее осужденных женщин. На одном из снимке потерпевший узнал свою знакомую. Жительницу Омска удалось быстро задержать. Она находилась в квартире своего сожителя.

«36-летняя фигурантка сразу же решила похитить кольцо, когда рюкзак оказался в ее руках. Она воспользовалась тем, что владелец отвлекся, и совершила кражу. До комиссионного магазина по улице Новокирпичной подозреваемая доехала на такси, от продажи ювелирного изделия она выручила 7000 рублей», - отметили в пресс-службе управления МВД России по Омской области

Женщина специально забрала портфель, чтобы в нужный момент незаметно украсить кольцо. Она сразу пошла в ломбард. За ювелирное изделие получила 7 000 рублей. В настоящее время кольца в ломбарде нет. Сотрудники выясняют его дальнейшее передвижение. Заведено уголовное дело.