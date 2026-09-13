Невидимый враг на экране. Врач назвала смартфон рассадником вирусов

Врач Надежда Чернышова в интервью aif.ru перечислила предметы в доме, которые являются рассадниками вирусов, однако люди пользуются ими постоянно.

В первую очередь речь идет о гаджетах. На них вирусы сохраняются дольше всего — до семи дней, и риск заразиться респираторными заболеваниями именно таким образом высок.

Вернувшись домой с улицы, врач советует протереть экран телефона и чехол дезинфицирующей салфеткой. Это базовое правило помогает уничтожить уличные бактерии и вирусы.

«Возвращаясь домой, моем руки с мылом. Пришли, сняли одежду и обувь, протерли смартфон и ручки сумки, вымыли руки с мылом и переоделись в домашнюю одежду. Вот основные правила гигиены, которые помогут избежать вирусных инфекций», — отметила Чернышова.

Ранее инфекционист Мухина заявила, что кухонная губка — лидер рейтинга самых грязных предметов.