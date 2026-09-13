«Вчера она сидела в клетке малюсенькой»: Петербуржцы бьют тревогу из-за обезьяны на балконе

Жители Санкт-Петербурга рассказали о необычном соседе. На балконе одного из многоквартирных домов уже несколько дней находится обезьяна. Очевидцы беспокоятся, что животное содержится в ненадлежащих условиях. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По информации жильцов ЖК «Торфяная дорога», примата заметили на балконе около двух дней назад. Они отмечают, что окно квартиры часто открыто, а дверь в помещение закрыта.

Соседи утверждают, что хозяйка могла ударить обезьяну. Они неоднократно обращались в полицию и Роспотребнадзор, но ответа пока не получили.

«Вчера она сидела в клетке малюсенькой, где она даже в полный рост не может встать», — рассказали очевидцы.

Владелица животного заявила, что взяла обезьяну на передержку. По ее словам, примат временно находится у нее. Сейчас жильцы ожидают реакции специалистов, которые смогут проверить условия содержания животного и оценить ситуацию.

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