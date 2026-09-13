Эксперт развеяла миф о связи генетики и долгожительства

Генетические факторы могут влиять на темпы старения и продолжительность жизни, однако сами по себе гены не определяют количество прожитых лет. Об этом ТАСС рассказала врач-генетик университетской клиники Тюменского медицинского университета Елизавета Евгеньева.

По словам специалиста, старение нельзя объяснить простым наличием или отсутствием гена. Важно, как именно он работает — активен или находится в спящем состоянии.

Одна из теорий предполагает существование генов, связанных со старением и долголетием. Согласно этой концепции, определенные варианты генов могут приближать возрастные изменения либо, наоборот, продлевать жизнь. Влияние наследственности заметно на примере семей, где несколько поколений отличаются долголетием.

Ключевую роль играют эпигенетические механизмы, регулирующие активность генов. Они определяют, какие гены будут работать, а какие останутся неактивными. На эти процессы влияют питание, физическая активность, сон и другие факторы образа жизни. При этом ученые пока не могут точно определить соотношение генетических и внешних факторов в старении человека.