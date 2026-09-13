Единственный в России спорткар Skyline за ₽15 млн пытаются забрать у владельца

Московский коллекционер Алексей Сафутин рискует потерять редкий Nissan Skyline GT-R, который купил за ₽15 млн пять лет назад, узнал канал РЕН ТВ . Машина в такой модификации существует в России в единственном экземпляре, однако теперь прежняя владелица требует вернуть ее через суд.

Автомобиль был выпущен в 2000 году и в 2005-м приехал из Японии в Россию. Сначала его зарегистрировал Константин Лупанов, затем машина несколько раз переходила между владельцами. В 2018 году Skyline приобрел основатель тюнинг-ателье Евгений Пустовойтов, а в 2021-м спорткар за ₽15 млн купил Сафутин.

По словам коллекционера, перед сделкой он проверил историю автомобиля. Ограничений на машину не было, а предыдущий владелец пользовался ей несколько лет. За пять лет Сафутин выезжал на Skyline лишь несколько раз.

Проблемы начались в 2025 году. Лилия Лупанова заявила, что автомобиль много лет назад якобы был у нее похищен, а документы на него могли быть переоформлены без ее согласия. Суд первой инстанции признал Сафутина добросовестным покупателем, но после апелляции ситуация изменилась.

Защита коллекционера настаивает, что он не мог знать о давнем споре между бывшими владельцами. При этом прежний владелец Евгений Пустовойтов утверждает, что покупал автомобиль у Константина Лупанова.

Дополнительный интерес к спору появился из-за стоимости машины. В 2024 году аналогичный Skyline GT-R выставлялся на японском аукционе и был продан почти за ₽165 млн. Сейчас судебная история вокруг редкого спорткара продолжается.