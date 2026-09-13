Одна привычка в сексе довела москвича до восьми курсов лечения от ЗППП

Житель Москвы восемь раз проходил лечение от хламидиоза. Причина повторных заражений оказалась одной и той же: мужчина надевал презерватив неправильно. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на Mash.

После каждого курса терапии инфекция через какое-то время возвращалась. Врач начал подробно расспрашивать пациента о половой жизни и способах защиты. Выяснилось, что москвич считал достаточным использовать презерватив лишь непосредственно перед семяизвержением.

Венеролог объяснил: барьерная контрацепция должна применяться с самого начала полового акта. Иначе риск передачи инфекции сохраняется. Именно неправильное использование презервативов и приводило к повторным заражениям.

Хламидиоз входит в число распространенных инфекций, передающихся половым путем. По российским клиническим рекомендациям, в 2021 году в стране регистрировали 17,9 случая на 100 тысяч человек. Нередко заболевание протекает без заметных симптомов.

Из-за этого зараженный человек может чувствовать себя нормально и не подозревать о болезни. При этом он способен передавать инфекцию партнеру. Отсутствие выраженных признаков не означает, что заражения нет.