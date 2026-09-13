В Госдуме оценили влияние атак БПЛА на авиацию России после угроз Зеленского

Дроны ВСУ мешают полетам авиации, но россияне относятся с пониманием к задержкам рейсов. Об этом заявил Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Колесник напомнил, как недавно Зеленский заявил об опасном небе над регионами России, отметив, что гражданские самолеты летать не будут. Он также обещал предупредить авиакомпании о потенциальных рисках.

По словам депутата, дроны ВСУ уже давно мешают полетам, а люди в аэропортах иногда сидят сутками, часто без надежды оказаться на своем рейсе.

«Но безопасность есть безопасность. Все относятся с пониманием. Все понимают, в каком времени мы живем», — отметил Колесник.

Напомним, беспилотники ВСУ атаковали Нижнекамск утром 13 сентября. 14 человек пострадали. Трое раненых остаются в больнице, остальные лечатся амбулаторно. Двоих человек не спасли.

1 сентября Зеленский обратился с предупреждением к летающим над Россией международным авиакомпаниям и призвал их отказаться от полетов над страной из-за БПЛА. Он заявил, что российское небо становится «полностью опасным».