«Кофе с плевком». Московский бариста рассказал, как наказывал клиентов

В Москве сотрудник кофейни признался в том, что плевал в напитки посетителей, которых считал неправыми. Видеосообщение с признанием бариста распространилось в сети, сообщает Life .

По словам молодого человека, таким образом он наказывал людей, которых считал неправыми.

Ролик увидела блогерша Екатерина, которая сообщила о случившемся управляющей заведения. После этого сотрудника уволили в тот же день. Свое поведение он объяснил нежеланием молчать в ответ на действия клиентов, которые ему не нравились.

Ранее кардиолог Кондрахин сообщил, что осенью кофе может вредить при дефиците магния.