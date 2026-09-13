У арестованного экс-замдиректора «Роскосмоса» выявили смертельную болезнь

Скандал разгорается вокруг уголовного дела о махинациях при создании барокомплекса для испытаний изделий космической, авиационной и атомной отраслей. Защита главного фигуранта, бывшего заместителя гендиректора ГК «Роскосмос» Олега Фролова, требует привлечь к ответственности следователя СКР. Медкомиссия выявила у 64-летнего обвиняемого рак четвертой стадии, но тот отказывается выпустить его из СИЗО. Об этом пишет «Коммерсантъ» .

Диагноз поставил консилиум «Коммунарки» 13 августа. Болезнь входит в перечень недугов, препятствующих содержанию под стражей. Следователь отказал в освобождении, сославшись на отсутствие официального заключения из изолятора. Уже 27 августа Басманный суд признал его бездействие незаконным, но Фролов остается в «Матросской Тишине». Медсанчасть СИЗО сообщила, что противоопухолевая терапия невозможна.

Фролов — единственный из четырех фигурантов, кто не ознакомился с материалами дела. Речь идет о хищениях при создании барокомплекса для испытаний изделий космической, авиационной и атомной отраслей.

По версии СКР, в 2019 году «Красмаш» заключил контракт на ₽2 млрд и 700 млн с ПАО «Электромеханика». Фролов, по данным следствия, вступил в сговор с предпринимателями Дмитрием и Михаилом Филипповыми и похитил бюджетные средства. Изначально речь шла о ₽435 млн, затем — о ₽270 млн. Также ему вменили взятку в ₽5 млн за лоббирование интересов семьи Константиновых. Им инкриминируют мошенничество, взяточничество и легализацию (ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 174.1 УК).

В марте 2026 года Генпрокуратура вернула дело на доследование. Новая экспертиза показала: барокомплекс обошелся государству не выше рыночной цены. Защита настаивает, что оснований для обвинений в хищении нет.