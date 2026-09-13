Атака БПЛА 13 сентября: ВСУ запустили десятки дронов на регионы России

Российские средства ПВО за 12 часов уничтожили 140 беспилотников самолетного типа над регионами страны и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 8:00 до 20:00. Беспилотники уничтожили средства ПВО над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Орловской и Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил РИА Новости об ударах по бензовозам с дизельным топливом для резервных генераторов Запорожской АЭС. По его словам, двое российских военных получили смертельные ранения, еще несколько человек пострадали.

Лихачев предупредил, что ситуация вокруг крупнейшей атомной станции Европы может иметь непредсказуемые последствия не только для близлежащих территорий.

Ранее сообщалось, что в течение прошедшей ночи перехватили и ликвидировали 389 украинских БПЛА.