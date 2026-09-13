Москвичка стала одновременно жертвой и соучастницей мошенничества

Жительница Москвы отдала мошенникам ₽1,7 млн, а через год сама оказалась обвиняемой по тому же уголовному делу, чем удивила даже следователей. Об этом сообщает Lenta.ru , ссылаясь на Telegram-канал «Кровавая барыня».

В октябре 2025 года девушка передала аферистам ₽1,7 млн после звонка и сообщения с четырехзначным кодом. Злоумышленники убедили ее, что деньги находятся под угрозой, и несколько дней заставляли передавать средства курьерам.

Из-за страха девушка долго никому не рассказывала о происходящем. Позже она обратилась к знакомым и в полицию, после чего получила статус потерпевшей. Однако спустя год ее вызвали в отделение уже как свидетеля и сообщили, что она проходит подозреваемой по тому же делу: мошенничество в особо крупном размере.

Согласно постановлению, находясь под влиянием аферистов, девушка забрала и продала ювелирные украшения. Следствие считает, что таким образом она участвовала в хищении имущества примерно на ₽10 млн.

Адвокат Егор Филин заявил, что правоохранители, вызвавшие его клиентку как свидетеля, не знали о ее статусе потерпевшей по этому же делу.

Сейчас москвичку отпустили под подписку о невыезде. Защита настаивает, что она сама стала жертвой мошенников, действовала под их давлением и не имела преступного умысла.