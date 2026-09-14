«Космический сюрприз»: эксперт сравнил ИИ с разумом пришельцев

Джейкоб Коксон, ранее занимавший должность исследователя в компании Anthropic, провел параллель между искусственным интеллектом и разумом пришельца.

По его утверждению, создание сверхинтеллекта способно нести опасность, поскольку его возможности не поддаются полному осмыслению.

Коксон обратил внимание, что разработку сверхинтеллекта допустимо интерпретировать как приглашение от неизвестной инопланетной формы жизни. Он считает, что аналогия с чуждым разумом дает более наглядное представление о потенциальных рисках.

Ранее сообщалось о том, что космический корабль инопланетян заметили на старом фото Луны от NASA.