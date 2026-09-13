Инфекционист назвал россиянам симптомы двух новых штаммов гриппа

Осенью 2026 года в России могут появиться видоизмененные штаммы гонконгского и свиного гриппа. Симптомы у них очень схожи: высокая температура, сильная головная и мышечная боли, общая слабость, сухой кашель и боль в горле. Об этом «Парламентской газете» рассказал врач-инфекционист, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

По словам врача, свежие варианты вируса сегодня набирают силу в Южном полушарии. На Южноамериканском континенте фиксировали рост гонконгского гриппа A (H3N2), а в Азии — свиного гриппа A (H1N1) с пандемическим потенциалом 2009 года. Профессор считает, что оба варианта с большой вероятностью доберутся до России.

Различить штаммы по клинической картине почти нереально, заметил Шахмарданов. Он пояснил, что у всех этих вирусов схожая симптоматика, а точная идентификация важна для эпидемиологического надзора, но не для выбора лечения.

Обновленный свиной грипп коварен стремительным развитием осложнений — пневмонии и бронхита. В зоне риска беременные, малыши до двух лет и пациенты с хроническими болезнями легких. «Гонконгский» грипп H3N2 грозит тяжелыми последствиями детям, пожилым и людям со слабым иммунитетом. Нередко он приходит во второй половине сезона, формируя вторую волну заболеваемости, уточнил профессор.

Ключевая особенность предстоящего сезона — полное обновление состава вакцин. Шахмарданов назвал это редким событием: рекомендована замена всех трех компонентов — гриппа А (H1N1), гриппа А (H3N2) и гриппа В. Причина в том, что вирусы постоянно мутируют, и прошлогодний препарат мог потерять эффективность против изменившихся штаммов.

Именно вакцинация в этом сезоне станет главным фактором защиты, подчеркнул врач. Лучшее время для прививки — сентябрь или октябрь. Иммунитет вырабатывается за две-три недели, поэтому укол сейчас обеспечит полноценную защиту к моменту традиционного подъема заболеваемости. Первую волну ожидают уже в первой декаде сентября.

Как отметил эксперт, в группах риска находится не меньше 75% россиян. Прививочная кампания охватит до 60% населения страны. Поставки вакцин во все регионы уже стартовали.