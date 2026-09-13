Эксперт оценила угрозу вымирания человечества

Снижение рождаемости в мире происходит на фоне демографического перехода, роста продолжительности жизни и распространения эффективных контрацептивов. Об этом RT сообщила заведующая «Международной лабораторией исследований населения и здоровья» НИУ ВШЭ Елена Чурилова.

По ее словам, этот процесс начался достаточно давно и напрямую связан с демографическим переходом: сначала снижается смертность, а вслед за ней — рождаемость.

Эксперт отметила, что оснований говорить об исчезновении человечества как вида нет — вероятнее всего, численность населения стабилизируется на более низком уровне. Население остается молодым, женщин репродуктивного возраста много, поэтому за счет демографической инерции число рождений, по прогнозам, еще некоторое время будет расти.

Чурилова привела исторический контекст: примерно до XVIII века в мире сохранялись высокая рождаемость и высокая смертность, поэтому численность населения оставалась стабильной. Затем смертность начала снижаться за счет развития медицины и улучшения условий жизни, но рождаемость по инерции оставалась высокой. Это привело к росту населения: с 2,5 миллиарда человек в 1950 году до 8 миллиардов в 2022-м. Сейчас темпы роста замедляются.

Ранее демограф Шайахметов заявил, что снижение рождаемости в России связано с миграцией.