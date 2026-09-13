Планшет в коляске и дешевые лампы. Офтальмолог перечислил опасные для детского зрения привычки

Планшет в коляске, чтение лежа или экономия на освещении способны нанести серьезный ущерб зрению ребенка. Об этом «Газете.Ru» заявил офтальмолог Игорь Азнаурян.

По его словам, несмотря на все усилия родителей, близорукость у детей неуклонно растет. Причина — на первый взгляд безобидные привычки, которые наносят реальный вред.

Специалист отметил, что не следует использовать планшет в коляске — это ведет к спазму аккомодации и близорукости, на прогулке ребенок должен смотреть вдаль. Чтение лежа вызывает значительное напряжение глаз. Читать нужно только сидя за столом с прямой спиной, расстояние до книги — не менее 30−35 см.

Кроме того, нельзя экономить на лампе освещения. Дешевые устройства мерцают — это невидимый стресс для глаз. При этом одна лампа без общего света создает резкий контраст с темной комнатой — глаза быстро устают.

Ранее сообщалось о том, что офтальмолог приравнял смартфон в темноте к фонарику в глаза.