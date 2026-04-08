Наличные, криптовалюта, драгметаллы и ювелирка: что еще изъяли у вице-губернатора Кубани помимо недвижимости
Суд в Краснодаре изъял в казну имущество вице-губернатора Коробки на ₽10 млрд
Ленинский районный суд Краснодара вынес решение об изъятии в пользу государства имущества, принадлежащего заместителю главы региона Андрею Коробке и связанным с ним лицам. Общая стоимость активов превысила 10 млрд руб. Информацию распространила объединенная пресс-служба судебной системы края, сообщил kubanpress.ru.
Помимо потери имущества, по данным издания, Коробка лишился должности вице-губернатора — суд применил меру в виде утраты доверия. Также были прекращены полномочия нескольких муниципальных депутатов, оказавшихся в центре этого дела.
По информации издания, широкий общественный резонанс вызван в первую очередь огромным объемом предъявленных претензий и масштабами конфискации. В сообщении суда перечисляется, какое имущество подлежит обращению в федеральную собственность:
- 135 земельных участков общей площадью 1,8 тыс. гектаров;
- 114 объектов жилой и нежилой недвижимости (более 130 тыс. кв.м);
- 100% акций в двенадцати коммерческих организациях;
- права долгосрочной аренды на 12,5 тыс. гектаров высокоплодородной земли.
По информации издания, список не ограничивается недвижимостью. В собственность государства также переходят все денежные активы ответчиков: наличные средства, остатки на банковских вкладах и в сейфовых ячейках, драгоценные металлы на обезличенных металлических счетах, ценные бумаги, паи паевых инвестиционных фондов, цифровые финансовые инструменты, криптовалюта, а также ювелирные украшения и другие ценности. По объему изъятого это решение — одно из крупнейших в практике региональных судов по антикоррупционным искам.
