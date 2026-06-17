Бруцеллез: ветеринар рассказала, какая скрытая угроза есть в мясе и молоке без сертификата

Бруцеллез — коварная бактериальная инфекция, которая не делает различий между домашним скотом, дикими животными и человеком. В зоне риска, по словам ветеринарного врача Ангелины Сиротиной, все млекопитающие, но главный резервуар — крупный рогатый скот. Опасность в том, что болезнь долго маскируется под обычное недомогание, а ее последствия могут быть фатальными, если вовремя не принять меры. Об этом сообщает радио Sputnik .

Основной путь заражения для людей — это еда. Эксперт настаивает: покупать мясо и молочку с рук — крайне рискованно. Непастеризованное молоко, домашние сыры, творог без сертификата — все это может стать источником инфекции. Единственный способ обезопасить себя — требовать документы, подтверждающие, что продукция прошла лабораторный контроль. Внешне зараженные продукты ничем не отличаются от безопасных, поэтому полагаться на глаз или запах бессмысленно.

По ее словам, сложность еще и в том, что симптомы бруцеллеза размыты до безобразия. Слабость, вялость, кратковременный жар, потеря аппетита — такие признаки встречаются при десятках других болезней. Без лабораторных анализов поставить диагноз невозможно, а попытки угадать лечение только усугубят ситуацию. У животных, кстати, болезнь вообще не лечится — больные особи подлежат уничтожению, а хозяйства ждет тщательная дезинфекция. Это жесткая, но необходимая мера, чтобы не дать инфекции распространиться.

Ветеринар добавила, что многое зависит от человеческой ответственности. Люди сами часто становятся переносчиками, перемещая зараженные продукты или контактируя с больными животными, и по незнанию запускают цепную реакцию. К тому же бруцеллез передается не только через еду — кровососущие насекомые и клещи тоже играют роль, разнося бактерии через укусы. Это значит, что даже в благополучных районах нельзя расслабляться, а меры дезинфекции и профилактики должны соблюдаться неукоснительно.

По ее мнению, бактериальные инфекции лечат антибиотиками, но подбирать их должен только врач. Есть препараты, которые эффективны против бруцеллеза, а есть те, что бесполезны — ошибка в выборе может стоить жизни. Поэтому при первых подозрениях или просто необъяснимом ухудшении самочувствия после контакта с животными или продуктами животноводства нужно сразу бежать к медикам. Внимательность, осторожность и отказ от сомнительных покупок — вот главная защита от этой скрытой угрозы.

Ранее инфекционист предупредил об опасности офисных кружек и губок.