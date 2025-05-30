Наложили арест на имущество: что известно о бывшем мэре Владивостока Николаеве

На имущество бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи по инициативе Генпрокуратуры наложен арест, сообщил vostokmedia.com. Издание разобралось, как начинался карьерный путь политика.

По данным издания, в Сети распространяется предположение, что в 90-е годы Николаев был членом ОПГ, которой руководил Сергей Бауло. После смерти Бауло Николаев якобы возглавил группировку «Винни-Пухи». Сам политик подобные предположения всегда отрицал.

По информации издания, в биографии бывшего мэра есть сведения об уголовном деле. Николаева подозревали в угрозе убийством и нанесении телесных повреждений. Расследование вели в 1999 году до того, как он стал депутатом Законодательного собрания Приморского края. В зале суда гражданина амнистировали.

По данным издания, второе уголовное дело было возбуждено в 2007 году. Политика обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Он был избран мэром в 2004 году. Николаев оставил значимый след в развитии города: поддержал социально незащищенные категории населения, реализовал масштабные проекты по благоустройству, инициировал строительство современных спортивных площадок.

«Летом 2008 года Николаев уехал на лечение в Таиланд, а затем, опасаясь замены условного срока на реальный из-за неявки на регистрации, покинул Россию. Как предполагали СМИ, он жил в Паттайе, Германии, Панаме и, наконец, обосновался в Доминиканской Республике», — указано в материале «Восток-Медиа».

Ранее сообщалось, что находящийся в СИЗО адвокат Пашаев попросил отправить его в зону СВО.