Находящийся в СИЗО адвокат Пашаев попросил отправить его в зону СВО

Бывший адвокат Эльман Пашаев находится под арестом. Он попросил суд отправить его в зону специальной военной операции. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Пашаев содержится в следственном изоляторе. Его подозревают в мошенничестве на сумму в 45 млн руб. Он пообещал своему клиенту Блиновскому, мужу известного блогера и коуча Елены Блиновской, что за деньги освободит его жену, а также замнет уголовное дело по неуплате налогов. Все эти действия квалифицируются как мошенничество.

Теперь же бывший адвокат попросил отправить его в зону спецоперации. Такое ходатайство предоставили суду его защитники. Сегодня суд Донецка разбирает дело экс-адвоката. Ему в перспективе грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Бурятии был задержан руководитель управления капстроительства. Ему вменяют в вину превышение служебных полномочий при ремонте здания для размещения кукольного театра. В отношении чиновника уже возбуждено уголовное дело, по его месту жительства проведен обыск. Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении задержанного. Его могут отправить под стражу.