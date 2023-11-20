«Нам обещали смерть»: Блоггер из Тюмени рассказывает о рождении сына-инвалида Иисуса

Тюменский блоггер Сулейман Полищук особенно прославился в сети после того, как начал выкладывать видео о рождении сына-инвалида, которого родители назвали Иисусом. Он делится подробностями домашних родов и постоянно акцентирует внимание на том, что малыш инвалид. После публикаций сотрудники правоохранительных органов забрали ребенка в социальную службу. Медики и эксперты отмечают, что блоггер заинтересован исключительно в хайпе, сообщает nashgorod.ru .

Тюменский блоггер давно выкладывал различный контент, но не набирал более 500 просмотров. Ситуация изменилась после рождения Иисуса. Мужчина рассказывал о том, как проходила беременность его жены. По его словам роды шли семь суток.

«Не страшно ли было рождаться дома? Гораздо страшнее было бы рождаться в роддоме, где нам обещали смерть. Нам так и сказали: «Мы вас столько таких похоронили»», — рассказывает Полищук.

Малыш родился без кисти руки. Под каждым видео его папа ставил хештег «инвалид».

«Видно, что это врожденная патология. В одном из роликов автор говорит о том, что у матери ребенка был понижен гемоглобин настолько, что врачи прочили неудачные роды. Если показатель гемоглобина был действительно критически мал, то это могло повлиять на формирование ребенка в первом триместре и стать причиной такой патологии. Но это лишь предположение. Но точно могу сказать, что на первом же скрининге это отклонение специалист бы заметил сообщил о нем родителям», — говорит тюменские врач-педиатр Ирина Рудакова.

Фото малыша, особенно те, где у него на лице какие-то засохшие остатки слизи, вызывали опасения у пользователей социальных сетей. В итоге ребенка у родителей забрали. Сотрудники опеки надеются, что смогут добиться комфортных условий для развития мальчика и вернут его в семью.

«На удивление ребенок абсолютно здоров, за исключением того, что у него отсутствует кисть левой руки. Он хорошо ест, набирает вес в соответствии с нормами. Ребенок прошел обследование в медицинском учреждении, поставлен на учет в больнице, все документы оформлены. Соцработники постоянно контролируют семью», — рассказал «Нашему Городу» уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

Эксперты уверены, что Полищук занимается треш-блоггингом (выкладывание контента с шокирующей информацией). Он заинтересован лишь в увеличении просмотров роликов.

«Если на превью маленький ребенок, то это автоматически повышает просмотры на 15-20% среди женской аудитории. Использование популярных тегов — „дети“, инвалид" и прочие, которые у Полищука проставлены почти на каждом видео, также говорят о том, что он занимается пиаром своего блога. <...> Ему не нужен положительный отклик, ему нужно внимание и комментарии шокированных людей, которые будут продвигать его видео», — рассуждает таргетолог и SMM-специалист Анастасия Фокина.

Психолог Петр Зосимов считает, что снимать малыша на видео и выкладывать в соцсети неправильно.

«Очень часто бывает такое, что на видео родитель с ребенком разговаривает одним образом, а за кадром совершенно иным. Малыш не понимает, с чем связана такая перемена настроения. К тому же допустим и вариант того, что с ребенком вовсе не обращаются вне камеры, воспринимая его, как игрушку дял заработка на роликах. Для безопасности психического здоровья ребенка не стоит делать из него интернет-звезду, пока ему еще не исполнилось хотя бы 3 года и он сам не проявил желание сниматься», — считает психолог.

Юрист Игорь Шадрин считает, что правительство должно учитывать такие случаи и внести некоторые изменения в законодательные акты. Например, в США такого отца, как Полищук, уже привлекли бы к ответственности. Его действия можно считать эксплуатацией детского труда.