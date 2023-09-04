Нанес врачу 50 ударов ножом: В Оренбургском областном суде вынесли приговор Денису Тучину

В Оренбургском областном суде вынесли приговор Денису Тучину, который в августе 2022 года нанес ножом около 50 ударов участковому врачу Елене Федорове, сообщает 56orb.ru . Мужчину направят на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Камеры видеонаблюдения и запись ребят, которые играли во дворе, помогли сотрудникам правоохранительных органов восстановить картину происходящего. Денис Тучин преследовал Елену Федорову, которая проводила осмотр пациентов на дому.

Молодой человек пытался несколько раз зайти в подъезд за молодой женщиной, но не успевал проникнуть до закрытия дверей. Тогда он продолжал следить за терапевтом.

Во время преследования молодой человек пытался изменить внешность при помощи солнцезащитных очков и олимпийки. В один из подъездов Денису Тучину удалось зайти. На третьем этаже он нанес доктору около 50 ударов ножом. Женщина скончалась.

Денис Тучин вышел из подъезда с окровавленными руками. Это сняли на видео ребята, гуляющие во дворе дома. Он спокойно пошел домой, принял душ, а потом гулял по улицам. Вечером пил виски.

Денис Тучин не отрицал, что у него есть психическое расстройство, но отказывался пить лекарства. Суд установил, что молодой человек действительно болен. На заседание он прибыл в больничной одежде, улыбался и был в хорошем настроении, как считает корреспондент издания.

Сам задержанный рассказывал, что кто-то принудил его убить врача, к которой он испытывал чувство влюбленности. Следователь уверен, что молодой человек планировал убийство, понимая, что он сможет избежать наказания из-за диагноза.