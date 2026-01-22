Нападение среди бела дня: история со стаей собак в Прокопьевске дошла до Бастрыкина

Резонансный инцидент с нападением стаи бездомных собак на школьницу в Прокопьевске привлек внимание на федеральном уровне. В официальном заявлении пресс-службы Следственного комитета РФ проинформировано, что председатель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль, поручив предоставить детальный отчет, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, ЧП произошло в дневное время на одной из центральных аллей города, что вызвало волну возмущения среди горожан. Уже возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Глава СК дал прямое указание подготовить исчерпывающий доклад обо всех выявленных обстоятельствах и принятых процессуальных решениях.

По данным издания, остановить нападение удалось только благодаря вмешательству случайных свидетелей, которые отогнали животных. Пострадавшей девочке потребовалась медицинская помощь.

В рамках расследования следователям предстоит дать ответ на ключевой вопрос: какие именно должностные лица допустили возникновение обстановки, при которой агрессивные стаи могут безнаказанно находиться в публичных пространствах, создавая прямую угрозу жизни и здоровью граждан.

