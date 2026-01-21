В Раменском врачи часами зашивали ребенка, истерзанного ротвейлером

В деревне Минино под Раменским произошел инцидент, который закончился сложной хирургической операцией для четырехлетнего ребенка. Мальчик был атакован ротвейлером, принадлежащим соседям. В результате нападения ребенок получил укушенные раны голени и серьезную травму уха, которое пришлось экстренно пришивать в больнице. Об этом рассказал REGIONS отец пострадавшего мальчика.

По словам отца пострадавшего, медики наложили в общей сложности 25 швов. Операция по реплантации ушной раковины была сложной, потребовала работы двух хирургов в течение нескольких часов и проводилась под общим наркозом. Сейчас ребенок проходит курс лечения и реабилитации.

«В больнице наложили 25 швов: 13 — на ноге и 12 — на ухе. Ухо обратно пришивали. Два хирурга несколько часов работали, пришивали под общим наркозом», — сообщил отец ребенка.

СК по Московской области отреагировал на произошедшее незамедлительно. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Владельцу собаки, который, по версии следствия, не обеспечил надлежащий контроль за своим питомцем, грозит серьезное наказание. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы.

При этом хозяин собаки выдал встречную версию. По его словам, отец ребенка наставлял на него ружье и даже стрелял. Однако эту информацию проверят компетентные органы.