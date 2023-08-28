Напали на прохожих и забили мужчину арматурой: граждан Азербайджана отправили в СИЗО

На данный момент правоохранительные органы считают, что ситуация развивалась таким образом. Трое граждан Азербайджана начали уделять внимание мимо проходящей девушке, но делали это слишком нагло и вульгарно. Трое прохожих начали заступаться за девушку. Ими оказалась семейная пара и их знакомый.

Граждане Азербайджана напали на прохожих, которые заступались за девушку. У них были различные опасные предметы: строительные молотки-кирки, нож и арматура. Один из мужчин погиб на месте от нанесенных ударов. Семейную пару госпитализировали. Они лечатся до сих пор.

В социальных сетях опубликованы видео, на которых заснят момент гибели мужчины. После избиения потерпевший смог сделать лишь несколько шагов.

Открыто уголовное дело по трем различным статья: убийство, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. В понедельник, 28 августа, суд определил меру пресечения гражданам Азербайджана. Подозреваемые будут находиться в СИЗО до 25 октября 2023 года.