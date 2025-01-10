Нарколог Зайцев предупредил Моргенштерна* о серьезной опасности

Эксперт уверен, что у певца есть проблемы с алкогольной зависимостью. Нарколог Сергей Зайцев рассказал, какие симптомы характерны для первой стадии алкогольной зависимости. Так, у человека появляются суицидальные намерения и мысли, которые он также может транслировать через высказывания. Зависимый человек, по мнению эксперта, создает определенный собственный мир, в котором ему самому находиться страшно.

Издание отметило, что Моргенштерн выступал в Куршевеле 8 января. Во время исполнения своей песни он упал на зрителей. Гости мероприятия высказали мнение, что певец находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже рэпер подтвердил данные предположения. Он рассказал, что таким способом пытается найти душевное равновесие.

«Если его отношения с алкоголем и наркотиками сохранятся, дальше могут быть попытки покончить с собой», – считает эксперт.

Ранее сообщалось, что причиной поножовщины в краснодарской школе стала песня Моргенштерна.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.