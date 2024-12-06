Baza: причиной поножовщины в краснодарской школе стала песня Моргенштерна*

Ссора между школьниками в филиале школы №94 в поселке Российском, недалеко от Краснодара, закончилась поножовщиной. Причиной конфликта стала громкая музыка, которую один из восьмиклассников слушал на колонке.

Об этом пишет Baza. По словам очевидцев, согласно источнику, звучала песня рэп-исполнителя Моргенштерна*, содержание которой не понравилось другому ученику. Он сделал замечание, однако словесный спор быстро перерос в драку. По информации источника, песня изобиловала нецензурными выражениями.

Подросток, возмущенный музыкой, выхватил нож и начал наносить удары. В результате пострадали четыре человека, включая самого «меломана» и тех, кто пытался разнять конфликтующих. Двое получили ножевые ранения, еще двое отделались синяками и ушибами. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Нападавшего задержали, сейчас с ним работают следователи. Устанавливаются обстоятельства происшествия и причины, по которым подросток принес в школу оружие.

Ранее стало известно о том, что восьмиклассник напал с ножом на учеников школы в Краснодарском крае.

* - признан иностранным агентом.