«Нарушил все мыслимые правила»: сапбордист оценил креативный заплыв красногорца в кресле на сапе

В городских пабликах Красногорска завирусилось необычное видео. Сняли его местные жители на набережной Москвы-реки в районе Павшинской Поймы. В объектив попал молодой человек, который решил отправиться в плавание, сидя в обычном кресле. Свое импровизированное средство передвижения он закрепил на сапборде — большой надувной доске, которую обычно используют для катания стоя, сообщил REGIONS.

На кадрах видно, что мужчина собрался основательно. Рядом с ним стоит спутница, которая передает ему провизию — еду и воду. Получив припасы, «капитан» необычного судна сначала задумчиво осматривается, привыкая к своему положению. Затем он берет в руки весло и медленно отплывает от берега, постепенно удаляясь вниз по течению.

Что именно подтолкнуло красногорца на такой эксперимент — загадка. Возможно, виной всему весна, которая, как известно, пробуждает в людях тягу к авантюрам. А может, он просто решил добавить комфорта своему отдыху на воде. Но тогда само название «сапборд» теряет смысл. Ведь в переводе с английского SUP (Stand Up Paddle) означает «катание стоя с веслом», а вовсе не «прогулки в кресле».

Корреспондент REGIONS связался с опытным сапбордистом Ильей Кожевиным, который занимается этим видом спорта уже три года. Увидев ролик, он заявил: герой видео нарушил все мыслимые правила безопасности. По его словам, подобная самодеятельность на воде может привести к трагическим последствиям.

«Выглядит это, конечно, забавно. Но, если это не проделки ИИ, то парень сильно рискует. Я категорически не советую перенимать такую идею. На воду нельзя выходить на сапе без спасательного жилета и страховочного троса. Вода сейчас холодная, даже сильный пловец, если в ней окажется, может не справиться с ситуацией. Да и вообще, как бы вы ни были уверены в своих навыках, техникой безопасности категорически нельзя пренебрегать, это табу», — предостерег Кожевин.

