Бойцы «Азова»* уже 15 месяцев находятся в российском плену. Один из военнослужащих запрещенной в РФ организации рассказал, какие были договоренности с командиром отряда, и как сейчас руководство страны их бросило и не старается добиться обмена, пишет агентство «РИА Новости».

Военнопленный Андрей Черняков рассказал, как бойцы находились в Мариуполе, когда российская армия заблокировала выходы из здания «Азовсталь». В один из дней командир батальона «Азов»* Денис Прокопенко, известный под позывным «Редис», пришел к военнослужащим. Он сказал, что необходимо сдаваться в плен. Пройдет месяца четыре и всех бойцом обменяют, а, значит, они вернутся к семьям. Бойцы «Азова»* согласились. В итоге прошло 15 месяцев, а командование ВСУ или «Азова»* ничего не предпринимают.

Военнопленный Андрей Черняков отмечает, что командиров «Азова»* отпустили домой. А всех остальных бойцов просто обманули.

«Нас не обменивают. Нас обманули. Нам отдавали незаконные приказы совершать такие преступления. Никто ничего не делает для нашего возвращения к нашим родным и близким. Я хочу к жене, к детям, к маме, брату. Я не знаю где они, что они, как они, живы они, здоровы. Я правда хочу вернуться», - рассказывает украинский военнопленный Андрей Черняков

Боец Андрей Черняков уверяет, что он не отправится в зону СВО, если ему позволят вернуться домой, на Украину, к своей семье. При этом, сам «Редис» уже вернулся в зону СВО. Россия передала его Турции, помиловав. Взамен от командования Украины требовалось, чтобы бойцы «Азова»* больше не выполнили задания в зоне спецоперации. Врио директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович уже официально заявил, что военные находятся в зоне СВО. Спикер назвал их легендарными бойцами.

* Запрещенная в России террористическая организация