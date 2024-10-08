«Наш город»: самый богатый тюменец владеет строительной компанией

Предприниматель из Тюменской области, который занял первое место в рейтинге «ТОП-100 богатых людей региона», владеет строительной компанией, сообщил nashgorod.ru.

«Наш город» составляет рейтинг самых богатых людей региона ежегодно, что позволяет следить за развитием экономической отрасли Тюменской области. Первое место в рейтинге 2024 года занял бизнесмен Алексей Николаевич Круковский. Примечательно, что россиянин изначально открыл небольшую строительную компанию «Брусника». Теперь это крупная фирма с хорошей репутацией и чистой годовой прибылью в более чем 2 млд руб.

Второе место рейтинга присвоено главе группы компаний ЭНКО Елене Валериевне Низамовой. Чистая прибыль также превысила 2 млд руб. Компания специализируется на строительстве. Контракты заключают с клиентами из разных российских регионов.

Девелопер Александр Олегович Гайдуков занял почетное третье место в рейтинге. Планируется, что строительная компания реализует проект по возведению самого высокого в России жилого дома, который появится в Москве. Чистая прибыль по итогам года составила более 1, 5 млд руб.

Ранее сообщалось, что RostovGazeta представила рейтинг самых богатых жителей Ростовской области.